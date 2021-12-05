Мбаппе после 4:1 с «Брюгге»: «Месси остается собой. Он поможет «ПСЖ», когда это будет действительно важно»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Брюгге Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал комментарий после победы над «Брюгге» (4:1) в Лиге чемпионов.

О матче

«Мы были настороже, потому что Лига чемпионов остается Лигой чемпионов. Все хотят играть здесь, мы не можем позволить себе шалости. Мы хорошо сыграли, стали лучше чувствовать друг друга.

Я стараюсь помогать команде. У нет цели доказывать, кто здесь главный».

О том, почему отдал пенальти Месси

«Месси нам понадобится, он остается собой. По ходу сезона он нам пригодится, я уверен, что он поможет нам, когда это будет действительно важно.

К этим матчам он должен подойти с уверенностью. Он зарядит ей и нас. То, что он сделал дубль, здорово для него, но также хорошо и для нас, на будущее», – сказал француз.

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