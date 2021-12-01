Нагельсманн перед «Барсой»: «Сыграем лучшим составом из возможных, хотим взять 3 очка. Таблица давит на них»

Главный тренер «Баварии» высказался перед матчем против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Мы рады, что сыграем этот матч, уже гарантировав себе первое место. Но это все равно важный матч.

– это всегда что-то особенное. И мы хотим быть справедливыми по отношению к остальным командам в группе. Мы сыграем лучшим составом из возможных.

Хави и его команда провели не так много тренировок вместе. Теперь они обороняются выше, чем раньше. Их контрпрессинг стал более активным. Это оставляет пространство за спинами, потому что сложно всегда перекрывать все зоны.

У «Барсы» до сих пор игроки мирового уровня в составе. Таблица давит на них, они должны побеждать и отдадут ради этого все силы. Дело не в том, чтобы выбить их из турнира, мы хотим заработать три очка. Я считаю, что они претендуют на титул», – сказал Нагельсманн.