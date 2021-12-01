Лионель Месси: «У меня нет проблем с тем, чтобы забивать некрасивые голы. Яркие решения приходят сами по себе»

Нападающий высказался о том, какую роль эстетика оказывает на принимаемые им на поле решения.

– В матче против «Арсенала» в Лиге чемпионов в 2011 году вы оказались перед вратарем и за несколько секунд нашли решение, перебросив мяч через него, а затем добив в ворота. Еще один прекрасный гол. Вы отрабатываете такое на тренировках или это происходит инстинктивно?

– Нет, это происходит само по себе. Сложно каждый день готовить такой гол или представлять его себе. Такое нечасто происходит. Я тренируюсь и стараюсь прогрессировать каждый день, но яркие решения приходят сами по себе.

Я не менял стиль игры с детства. Что-то получалось у меня спонтанно, в зависимости от обстоятельств и ситуации на поле. В тот вечер я почувствовал, что забить так – лучший вариант. И я сделал это.

– Многие игроки стремятся к эффективности. Но многие из ваших голов мы помним за красоту... В ваших глазах эстетика так же важна, как и результат?

– Нет, и у меня нет никаких проблем с тем, чтобы забивать некрасивые голы. Бывают разные типы атак... Я привык стартовать вдали от ворот, поэтому я забиваю разные голы, – сказал Месси в интервью France Football.