Манчини – тренер года в сборных по версии IFFHS, Скалони – 2-й, Дешам – 3-й

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего тренера национальной сборной 2021 году.

Им стал экс-тренер «Зенита» , который привел сборную Италии к победе на Евро-2020. Итальянец набрал 225 баллов.

Вторым стал тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, выигравший Кубок Америки. У него 30 очков. Замкнул тройку, набрав 25 баллов, из сборной (25).

В топ-5 также вошли Джамель Бельмади ( ) и Тите ( ), получившие по 15 очков.