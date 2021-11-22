Манчини – тренер года в сборных по версии IFFHS, Скалони – 2-й, Дешам – 3-й

Теги Роберто Манчини Дидье Дешам Сборная Бразилии по футболу Лионель Скалони Сборная Франции по футболу лига 1 Франция сборная Италии по футболу серия А Италия Сборная Аргентины по футболу рейтинги IFFHS сборная Алжира по футболу Джамель Бельмади Тите Футбол

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего тренера национальной сборной 2021 году.

Им стал экс-тренер «Зенита» Роберто Манчини, который привел сборную Италии к победе на Евро-2020. Итальянец набрал 225 баллов.

Вторым стал тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, выигравший Кубок Америки. У него 30 очков. Замкнул тройку, набрав 25 баллов, Дидье Дешам из сборной Франции (25).

В топ-5 также вошли Джамель Бельмади (Алжир) и Тите (Бразилия), получившие по 15 очков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные