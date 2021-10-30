Защитник «Динамо» Ордец перед «Зенитом»: «Сделаем все, чтобы закончить эту часть РПЛ на 1-м месте»

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Защитник «Динамо» Иван Ордец высказался в преддверии матча РПЛ с «Зенитом», который состоится 12 декабря.

«Я в «Динамо» 2,5 года, команда за это время не была на втором месте, есть шанс закончить цикл на первой позиции. Мы будем делать все, чтобы закончить эту часть на первом месте.

Играем дома, при наших болельщиках, все шансы есть, чтобы хорошо сыграть, порадовать болельщиков и победить. Все силы будем отдавать и будем надеяться на победу, все в наших головах и ногах», – сказал Ордец.

У «Динамо» всего 2 очка до «Зенита» – можно отыграть уже в следующем туре очно. Это чемпионская гонка?

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