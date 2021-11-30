Андрей Воронин: «Захарян сырой для «Барселоны». Дай бог, чтобы это сбылось, но не сейчас точно»

Теги Андрей Воронин премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Тренер «Динамо» Андрей Воронин оценил перспективы полузащитника Арсена Захаряна оказаться в будущем в большом европейском клубе. 

– Читали ли вы интервью Захаряна? Арсен сказал, что он кайфует от «Динамо», но, судя по тому, чего он хочет, он хочет в «Барселону».

– Я тоже хочу в «Барселону». Что дальше?

– В каком чемпионате видите Арсена?

– Я его еще нигде не вижу, я его вижу только в «Динамо». Через неделю еще не факт, что он будет играть в стартовом составе. У него контракт с «Динамо», он должен быть сконцентрирован здесь.

Будет ли он в «Барселоне» или нет – это фантастика, дай бог, чтобы это когда-то сбылось, но не сейчас точно. Для «Барселоны» он сырой, – сказал Воронин.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные