«Краснодар» обыграл «Сочи» (2:1) благодаря дублю Классона. Крыховяка удалили на 87-й

В 17-м туре РПЛ «Сочи» уступил «Краснодару» (1:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Форвард «Сочи» Матео Кассьерра открыл счет на 19-й минуте, перебросив Матвея Сафонова. Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон забил ответный мяч с пенальти на 23-й минуте. На 53-й минуте он же вывел гостей вперед.
Гжегож Крыховяк был удален с поля на 87-й минуте, получив прямую красную карточку.
«Краснодар» благодаря победе поднялся на 3-е место в РПЛ, обойдя «Сочи», ЦСКА и «Локомотив».
- Дата проведения
- 5 декабря, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
-
Сочи –
Адамов, Маргасов, Юрганов, Родригао, Прохин, Заика (Жоаозиньо, 68), Нобоа, Цаллагов, Бурмистров (Ангбан, 74), Юсупов (Барсов, 74), Кассьерра (Попов, 84).
-
Краснодар –
Сафонов, Петров, Сорокин, Панталеао, Рамирес (Чернов, 60), Ионов (Спайич, 89), Крыховяк, Классон, Черников, Сперцян (Рейхмен, 90), Ильин (Вильена, 74).
- Удаление:
- Крыховяк (86).