«Краснодар» обыграл «Сочи» (2:1) благодаря дублю Классона. Крыховяка удалили на 87-й

В 17-м туре РПЛ уступил (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Форвард «Сочи» Матео Кассьерра открыл счет на 19-й минуте, перебросив Матвея Сафонова. Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон забил ответный мяч с пенальти на 23-й минуте. На 53-й минуте он же вывел гостей вперед.

Гжегож Крыховяк был удален с поля на 87-й минуте, получив прямую красную карточку.

«Краснодар» благодаря победе поднялся на 3-е место в РПЛ, обойдя «Сочи», ЦСКА и «Локомотив».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ