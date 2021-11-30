«Краснодар» обыграл «Сочи» (2:1) благодаря дублю Классона. Крыховяка удалили на 87-й

Теги премьер-лига Россия Гжегож Крыховяк Краснодар Виктор Классон Матео Кассьерра Сочи Футбол

В 17-м туре РПЛ «Сочи» уступил «Краснодару» (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Форвард «Сочи» Матео Кассьерра открыл счет на 19-й минуте, перебросив Матвея Сафонова. Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон забил ответный мяч с пенальти на 23-й минуте. На 53-й минуте он же вывел гостей вперед.

Гжегож Крыховяк был удален с поля на 87-й минуте, получив прямую красную карточку.

«Краснодар» благодаря победе поднялся на 3-е место в РПЛ, обойдя «Сочи», ЦСКА и «Локомотив».

Сочи – Краснодар 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
5 декабря, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Кассьерра, 1:1 – 23, пенальти Классон, 1:2 – 52 Классон.
СочиАдамов, Маргасов, Юрганов, Родригао, Прохин, Заика (Жоаозиньо, 68), Нобоа, Цаллагов, Бурмистров (Ангбан, 74), Юсупов (Барсов, 74), Кассьерра (Попов, 84).
КраснодарСафонов, Петров, Сорокин, Панталеао, Рамирес (Чернов, 60), Ионов (Спайич, 89), Крыховяк, Классон, Черников, Сперцян (Рейхмен, 90), Ильин (Вильена, 74).
Предупреждения:
Рамирес (26), Прохин (33), Черников (73), Вильена (79).
Удаление:
Крыховяк (86).

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