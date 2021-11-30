Кассано о «Золотом мяче»: «Левандовскому должны были вручить его в 2020-м. Месси – умный парень с уникальной скромностью, раз сказал об этом»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о прошедшей церемонии вручения «Золотого мяча».

«В 2020 году France Football должен был вручить «Золотой мяч» Роберту Левандовскому, потому что тогда он был с отрывом сильнейшим игроком. Он был выше всех, выиграл все трофеи и даже побил рекорд Герда Мюллера (это произошло в мае 2021 года – Sports.ru).

В 2020-м на «Золотой мяч» претендовал только Левандовски, и Месси – умный парень с уникальной скромностью – сказал это со сцены на глазах у миллионов», – заявил Кассано.

«Все знают: Золотой мяч-2020 должен стоять у тебя дома». Месси со сцены – о Левандовском