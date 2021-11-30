Цорн о работе Гиздоля в «Локо»: «Оценку поставим после зимних сборов и возобновления РПЛ»

Спортивный директор после матча с «Уралом» (0:1) прокомментировал серию из 4 поражений.

«Что касается игры и работы тренера, думаю, что оценку следует ставить после проведенных зимних сборов и возобновления чемпионата.

Маркус [Гиздоль] не провел ни одной игры, имея в своем распоряжении весь состав. Он столкнулся с большим количеством травм, которые были получены игроками еще до его прихода. Когда даже кто-то из игроков возвращается в строй, то он по необходимости выходит на матч не полностью долеченным и опять получает повреждение. Вы же видели, например, сегодня Мурило не было даже в заявке.

Развитие требует времени. При этом очевидно, что актуальные результаты ни нас, ни самого тренера устраивать не могут», – сказал Цорн.

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