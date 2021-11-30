Гиздоль о 0:1 с «Уралом»: «Локо» старался, 3 раза попал в перекладину. Мы проиграли матч в 1-м тайме»

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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гиздоль подвел итоги матча 17-го тура РПЛ с «Уралом» (0:1).

«Мы очень расстроены сегодняшним результатом. Проиграли матч в первом тайме.

В первом тайме нам не хватало свежести, остроты передач, решений. В конце тайма пропустили гол с пенальти. Безусловно, это оказало давление на ребят.

Сразу после начала второго тайма получили удаление. Ребята старались, если не ошибаюсь, раза три попали в перекладину.

Что касается акции фанатов, то мы знали перед началом игры, что будет подобная акция протеста. Нас предупредили, поэтому для нас это не было неожиданностью. Но мы, безусловно, уважаем мнение и интересы наших болельщиков», – заявил Гиздоль.

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