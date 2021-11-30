«Челси» проиграл «Вест Хэму» (2:3), пропустив решающий гол на 87-й

«Челси» на выезде проиграл «Вест Хэму» (2:3)в матче 15-го тура АПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 28-й минуте счет открыл Тиаго Силва после подачи углового. На 40-й Мануэль Лансини сравнял счет с пенальти. В конце первого тайма Мэйсон Маунт вновь вывел «Челси» вперед.
На 56-й минуте Джеррод Боуэн забил второй мяч «молотобойцев». На 87-й гол Артюра Масуаку принес «Вест Хэму» победу.
Это первое поражение «Челси» за 13 матчей во всех турнирах.
- Дата проведения
- 4 декабря, 15.30, «Олимпийский стадион»
- Голы:
- 0:1 – 28 Тиаго Силва, 1:1 – 40, пенальти Лансини, 1:2 – 44 Маунт, 2:2 – 56 Боуэн, 3:2 – 87 Масуаку.
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Вест Хэм –
Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Зума (Форнальс, 71), Диоп, Джонсон (Масуаку, 45), Лансини (Бенрахма, 85), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.
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Челси –
Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо (Пулишич, 72), Жоржиньо, Зиеш (Хадсон-Одои, 64), Лофтус-Чик, Маунт, Хавертц (Лукаку, 46).
- Предупреждения:
- Жоржиньо (23), Цоуфал (90), Джеймс (90), Кристенсен (90).