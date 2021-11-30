«Челси» проиграл «Вест Хэму» (2:3), пропустив решающий гол на 87-й

на выезде проиграл (2:3)в матче 15-го тура АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 28-й минуте счет открыл Тиаго Силва после подачи углового. На 40-й Мануэль Лансини сравнял счет с пенальти. В конце первого тайма Мэйсон Маунт вновь вывел «Челси» вперед.

На 56-й минуте Джеррод Боуэн забил второй мяч «молотобойцев». На 87-й гол Артюра Масуаку принес «Вест Хэму» победу.

Это первое поражение «Челси» за 13 матчей во всех турнирах.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ