Хави: «Барса» хочет выигрывать все и всегда, это самый сложный клуб мира. Победа над «Вильярреалом» – словно трофей»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался перед игрой против в 16-м туре .

«Это финал. Я не заглядываю вперед, каждый матч для нас очень важен. Нас ждет важная неделя, но потом настанет следующая. Вне зависимости от того, что случится в Мюнхене. Это «Барса», и тут каждый день требуют результат.

В январе и феврале у нас тоже будут важные недели, и вы снова будете задавать мне такой вопрос. До отпуска у нас не будет отдыха. Мы не можем отдавать ничего.

«Барса» – самый сложный клуб мира. Каталонцы очень требовательны, для нас недостаточно просто выигрывать. Нужно побеждать, хорошо играя. Мы считаем победу над «Вильярреалом» очень ценной и важной, это словно выигранный трофей. Но требования – это нормально. Для этого мы и тренируемся.

«Барса» хочет выигрывать все и всегда. Время покажет, где мы окажемся. Нужно побеждать и снова побеждать. А в «Барсе» – даже чаще. Мы команда, созданная для побед и конкуренции. Главная цель – побеждать, мы с президентом солидарны в этом», – сказал .

«Барса» сыграет с «Бетисом» сегодня в 18:15 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.