«Если вы так много знаете о футболе, почему не сидите здесь?». Почеттино о роли Мбаппе в атаке «ПСЖ»

Главный тренер остро отреагировал на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции перед матчем Лиги 1 против «Ланса».

У аргентинского специалиста спросили о структуре атакующей линии парижского клуба, которая, по мнению репортера, не позволяет раскрыть роль нападающего .

«Я не могу ответить на вопрос, которого не понимаю. Я не понял сути вопроса.

Если вы так много знаете о футболе, почему не сидите здесь? Что вы делаете передо мной?» – заявил Почеттино.

После этого аргентинец встал со стула, имитируя уход с пресс-конференции для того, чтобы расслабить обстановку в зале. Тренер продолжил общение с прессой.