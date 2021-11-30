20-летний Иосифов забил в дебютной игре за «Вильярреал» – в Кубке Испании

на выезде разгромил «Викторию» (8:0) в 1-м раунде Кубка Испании.

На 63-й минуте в составе гостей на поле появился 20-летний полузащитник . На 87-й ему удалось забить гол после передачи защитника .

Для россиянина это был дебют в основной команде «Вильярреала».

Иосифов представляет испанский клуб с июля 2021 года. Ранее он выступал за «Локомотив», который покинул бесплатно в связи с истечением контракта.

Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

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