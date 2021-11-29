Мачей Рыбус: «Сборная Польши лучше России. У них почти все игроки из РПЛ» 

Защитник и сборной Польши Мачей Рыбус высказался о команде России, сопернике по стыкам в отборе на ЧМ-2022.

– Вы как футболист, который годами связан с Россией, что думаете о жеребьевке?

– Положительно отнесся к жеребьевке. Посмотрим правде в глаза – могло быть и хуже. Россия – команда, против которой можно играть. Это не Португалия и не Италия. Я смотрел последние матчи сборной России и считаю, что они не представляют собой слишком высокого уровня, хотя ничья в последнем туре давала им прямой выход на чемпионат мира.

Матч с Хорватией был на сто процентов оборонительным в их исполнении. Как известно, матч играли при сложных погодных условиях. Я знаю всех игроков сборной России, мы также играли с ними товарищеский матч перед Евро. Тогда в составе еще был Дзюба, но сейчас он не вызывается из-за конфликта с тренером Карпиным.

– Так где же искать слабые места сборной России?

– В целом наша сборная лучше, наши футболисты играют в лучших клубах. В сборной России почти вся команда играет в , кроме Миранчука, но тот уже давно не выступает за «Аталанту» регулярно. Единственный игрок, который закрепился за границей, – это Головин, – сказал Рыбус.