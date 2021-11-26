Алвес о «Золотом мяче»: «Месси уже 20 лет лучший. Было бы лучше, если бы Эриксен получил приз за все, через что он прошел»

Защитник «Барселоны» высказался о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

«Эриксен заслужил в этом году за все, через что он прошел. Это стало бы сильным посылом для всего мирового футбола, люди проявили бы большую чувствительность.

Месси уже 20 лет лучший, но для всех было бы хорошо, если бы Эриксен получил приз», – сказал Алвес в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, у полузащитника Кристиана Эриксена случилась остановка сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии. С тех пор он не выходил на поле. Сейчас футболист проходит реабилитацию.

Церемония вручения «Золотого мяча» начнется сегодня в 22:30 по московскому времени. На Sports.ru можно будет посмотреть ее в прямом эфире.