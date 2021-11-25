Слуцкий о 2:3 с «Динамо»: «Индивидуальные ошибки сделали ситуацию такой, что сложно было играть»

Главный тренер дал комментарий после поражения от «Динамо» (2:3) в рамках .

– Страшная травма Костюкова. Какая информация есть на данный момент?

– Точно перелом. Сейчас вопрос в том, поврежден ли синдесмоз. От этого зависят сроки восстановления. Снимок уже есть, наши доктора смотрят и принимаем решение, где делать операцию.

– Что в таких случаях в раздевалке говорить игрокам?

– Все футболисты, профессиональные спортсмены. Спорт никому не добавляет здоровья – это известный факт.

К сожалению, не справились с «Динамо» на стандартах. Без Абильгора достаточно тяжело выигрывать верх, потому что у нас остается только три высокорослых игрока: Тальби, Уремович и Онугха. Не справились прежде всего со стандартами .

Плюс – индивидуальные ошибки достаточно грубые сделали ситуацию такой, что сложно было играть. Большую часть игрового времени по качеству игры и взаимодействиям у меня не было вопросов к игрокам стартового состава, – сказал Слуцкий.