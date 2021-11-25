Массимилиано Аллегри: «Люди думают, что «Юве» автоматически фаворит в борьбе за скудетто. Это неправильно. Мы боремся за место в четверке»

Главный тренер подвел итоги матча Серии А с «Аталантой» (0:1).

«Мы не извлекаем максимум из моментов, которые создаем. У «Аталанты» был только один удар в створ ворот – после нашей ошибки. Но, как я говорил вчера, считаются только голы.

Есть некоторая нервозность, игроки торопятся, спешат, но мы должны продолжать работать над игрой и стараться побеждать, чтобы вернуть уверенность и успокоиться.

Думаю, у «Юве» очень хорошая команда. У нас бывают сложности с голами, но в начале сезона говорили, что это сильнейшая команда, которая просто обязана брать скудетто. Я всегда отмечал, что это неправильно.

Мы боремся за место в четверке. Мы должны быть реалистами. Если «Юве» идет на таком месте после 14 туров, значит, таков наш нынешний уровень.

Мы «Ювентус», и люди, кажется, думают, что это означает, будто мы автоматически должны быть фаворитами в борьбе за титул. Что нам нужно сделать, так это продолжать работать, попытаться успокоиться и забить еще несколько голов», – заявил Аллегри.