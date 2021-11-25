Тренер Польши: «Смена тренера сделала Россию лучше, но у нас есть лучший футболист мира. Левандовски – особенный»

Главный тренер сборной Польши прокомментировал итоги жеребьевки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022.

«На данном этапе у каждой команды одинаковые шансы поехать в Катар. Наша группа очень сбалансирована.

Надеюсь, что наши лучшие игроки будут в хорошей форме к играм плей-офф. Многое зависит от игр чемпионата и еврокубков.

Очень важно, чтобы все игроки прибыли на сбор. Мы можем играть на очень высоком уровне. Я всегда настроен позитивно и верю в нашу команду.

В наших рядах есть лучший футболист мира. Он всегда оказывает огромное влияние. – особенный человек.

У России сменился главный тренер, и это сделало сборную лучше. У них есть хорошие игроки, но и в нашей команды тоже есть такие футболисты.

У нас есть время, чтобы лучше понять наших соперников и принять оптимальные решения», – заявил Соуза.

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