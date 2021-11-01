«Барселона» выплатит Куману 10 млн евро неустойки вместо 12

«Барселона» договорилась с тренером Роналдом Куманом об условиях досрочного расторжения контракта.
В качестве неустойки каталонский клуб выплатит нидерландскому специалисту 10 миллионов евро вместо 12, о которых сообщалось ранее.
Кумана уволили с поста главного тренера «Барселоны» после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) 28 октября.
С ним команда выиграла Кубок Испании в прошлом сезоне, но выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и стала третьей в Ла Лиге.
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