«Барселона» выплатит Куману 10 млн евро неустойки вместо 12

договорилась с тренером об условиях досрочного расторжения контракта.

В качестве неустойки каталонский клуб выплатит нидерландскому специалисту 10 миллионов евро вместо 12, о которых сообщалось ранее.

Кумана уволили с поста главного тренера «Барселоны» после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) 28 октября.

С ним команда выиграла Кубок Испании в прошлом сезоне, но выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и стала третьей в .

Таймлайн мучений Кумана: ужасные результаты, стычки с Лапортой, нападение фанатов и увольнение