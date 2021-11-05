Соболев – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ. Он забил 2 гола «Наполи»

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
В список претендентов вошли четыре футболиста.
Форвард «Спартака» Александр Соболев сделал дубль в матче с «Наполи» (2:1).
Полузащитник «Лиона» Райан Шерки забил два гола в игре с «Брондбю» (3:1).
Нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос оформил дубль в матче со «Спартой» (2:0).
Хавбек «Байера» Роберт Андрих забил два мяча в игре с «Селтиком» (3:2).
Лучший матч Соболева и Игнатова при Руе. «Наполи» все же прижал «Спартак», но Витория успокоил игру переходом на 5-4-1