Соболев – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ. Он забил 2 гола «Наполи»

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока 5-го тура группового этапа .

В список претендентов вошли четыре футболиста.

Форвард сделал дубль в матче с «Наполи» (2:1).

Полузащитник Райан Шерки забил два гола в игре с «Брондбю» (3:1).

Нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос оформил дубль в матче со «Спартой» (2:0).

Хавбек Роберт Андрих забил два мяча в игре с «Селтиком» (3:2).

Лучший матч Соболева и Игнатова при Руе. «Наполи» все же прижал «Спартак», но Витория успокоил игру переходом на 5-4-1