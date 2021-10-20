У Соболева 4 гола в ЛЕ – по дублю «Лестеру» и «Наполи». У него 3 мяча за 14 игр в РПЛ

Нападающий «Спартака» Александр Соболев увеличил счет в матче группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (2:0, первый тайм).
Россиянин открыл счет, реализовав пенальти на 3-й минуте. На 28-й минуте Соболев забил головой с отскоком от газона.
На счету 24-летнего нападающего 4 гола в текущем розыгрыше Лиги Европы. Ранее Александр сделал дубль в матче против «Лестера» (3:4).
Напомним, что в РПЛ у форварда 3 забитых гола в 14 матчах. Полную статистику игрока можно изучить по ссылке.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Также ее можно посмотреть на нашем сайте в прямом эфире.