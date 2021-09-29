Гвардиола о Почеттино: «Необязательно брать трофеи, чтобы быть топ-тренером»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высоко отозвался о Маурисио Почеттино перед матчем с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Конечно, можно быть топ-тренером без трофеев. Тренеры, у которых есть шансы на титулы, работают в топ-клубах с хорошими инвестициями, в их составе – выдающиеся игроки. В противном случае побеждать невозможно.

Это не означает, что тренеры в Чемпионшипе или в клубах Премьер-лиги не из топ-6 не могут быть прекрасными специалистами в тактике, в общении с игроками, в руководстве командой. Необязательно брать трофеи, чтобы быть топ-тренером.

Уверен, что с каждым годом тренеры становятся все лучше. Каждый сезон мы очень много учимся. Уверен, что Почеттино – прекрасный тренер», – сказал Гвардиола.

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