Гвардиола о Почеттино: «Необязательно брать трофеи, чтобы быть топ-тренером»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высоко отозвался о Маурисио Почеттино перед матчем с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
«Конечно, можно быть топ-тренером без трофеев. Тренеры, у которых есть шансы на титулы, работают в топ-клубах с хорошими инвестициями, в их составе – выдающиеся игроки. В противном случае побеждать невозможно.
Это не означает, что тренеры в Чемпионшипе или в клубах Премьер-лиги не из топ-6 не могут быть прекрасными специалистами в тактике, в общении с игроками, в руководстве командой. Необязательно брать трофеи, чтобы быть топ-тренером.
Уверен, что с каждым годом тренеры становятся все лучше. Каждый сезон мы очень много учимся. Уверен, что Почеттино – прекрасный тренер», – сказал Гвардиола.