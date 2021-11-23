Гендиректор «Зенита»: «ЛЕ прибавила в своем статусе за последние 2 года. Легкой жизни не будет»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Александр Медведев Р-Спорт Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил перспективы клуба из Санкт-Петербурга в Лиге Европы после того, как команда Сергея Семака гарантировала себе 3-е место в группе Лиги чемпионов.

«Лига Европы существенно прибавила в своем статусе за последние два года. Улучшились и финансовые условия. Конечно, они несравнимы с Лигой чемпионов, но сейчас в Лиге Европы играют сильные команды.

В прошлом сезоне в полуфинале там играли «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Рома». Нам могут попасть в соперники «Милан», «Наполи», «Лестер» и другие ведущие клубы Европы. Легкой жизни [у «Зенита»] не будет.

Вообще на европейском уровне нет легких игр. Даже в Лиге конференций наши клубы вылетели на ранних стадиях. Надо извлекать уроки из любого результата, анализировать и двигаться дальше. Важно, чтобы наши клубы сражались на европейской арене и двигались вперед», – сказал Медведев.

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