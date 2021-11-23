Гендиректор «Зенита»: «ЛЕ прибавила в своем статусе за последние 2 года. Легкой жизни не будет»

Генеральный директор «Зенита» оценил перспективы клуба из Санкт-Петербурга в Лиге Европы после того, как команда гарантировала себе 3-е место в группе Лиги чемпионов.

существенно прибавила в своем статусе за последние два года. Улучшились и финансовые условия. Конечно, они несравнимы с Лигой чемпионов, но сейчас в Лиге Европы играют сильные команды.

В прошлом сезоне в полуфинале там играли «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Рома». Нам могут попасть в соперники «Милан», «Наполи», «Лестер» и другие ведущие клубы Европы. Легкой жизни [у ] не будет.

Вообще на европейском уровне нет легких игр. Даже в Лиге конференций наши клубы вылетели на ранних стадиях. Надо извлекать уроки из любого результата, анализировать и двигаться дальше. Важно, чтобы наши клубы сражались на европейской арене и двигались вперед», – сказал Медведев.