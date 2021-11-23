Лучано Спаллетти: «Спартак» трижды перешел на нашу половину во 2-м тайме. Сложно предъявлять претензии, когда команда так играет»

Главный тренер поделился мыслями после поражения от «Спартака» (1:2) в матче .

«Мы нанесли много ударов по воротам, было много моментов. Нужно было действовать осторожнее, чтобы не пропустить гол в самом начале игры.

Я выбрал более атакующий состав с самого начала игры, потому что думал, что мы сможем сразу пойти в атаку, но гол незамедлительно поменял ход игры.

Я не мог выпустить Фабиана, потому что у него есть небольшая проблема. Тогда я бы рисковал его здоровьем перед игрой в воскресенье [с «Лацио»]. Чтобы избежать новых травм, я не выпустил его. Он мог провести на поле 15 минут, но это стало бы риском.

Сегодня вечером я получил некоторые ответы. Во втором тайме перешел на нашу половину всего три раза. Реакция игроков положительна, мы снова ее увидели. Сложно предъявлять претензии, когда команда так играет. Мы проиграли матч, но отношение игроков мне понравилось», – сказал Спаллетти.