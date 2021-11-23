Витория о 2:1 с «Наполи»: «Одна из лучших команд Европы. Выиграть у такого состава непросто»

Главный тренер высказался после победы над «Наполи» (2:1) в матче группового этапа .

– Я доволен результатом, выиграть у такого состава непросто, мы сыграли матч с отличной тактикой. Мы выстроили отличную оборону по центру, не давали играть внутри поля и отлично развивали наши атаки.

Знали, что нам следует быстро выигрывать мячи, у нас была хорошая схема, мы сыграли против одной из лучших команд в Европе.

– Можно ли сказать, что расстановка оптимальна для этого подбора игроков?

– Команда привыкла к игре в четыре защитника, у нее было отличное чувство тактики, – сказал Витория в эфире канала «Матч Премьер».