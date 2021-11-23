Лучано Спаллетти: «Наполи» проиграл, потому что «Спартак» был лучше. Погода роли не сыграла»

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти дал комментарий после поражения от «Спартака» (1:2) в матче группового этапа Лиги Европы.

– Вы часто были недовольны решениями судьи. Как оцените его работу? И не повлияла ли погода на игру «Наполи»?

– Погода никакой роли не сыграла. У нас было все, чтобы провести хороший матч. Мы проиграли, потому что «Спартак» сегодня был лучше.

Что до судейства – я получил желтую карточку, когда игрок «Спартака» долго уходил на замену – почти 3 минуты. Я попросил судью поторопить его и получил желтую карточку. Судейство оценивать не мне – я принимаю то, что есть, – сказал Спаллетти.

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