Лучано Спаллетти: «Наполи» проиграл, потому что «Спартак» был лучше. Погода роли не сыграла»

Главный тренер «Наполи» дал комментарий после поражения от «Спартака» (1:2) в матче группового этапа .

– Вы часто были недовольны решениями судьи. Как оцените его работу? И не повлияла ли погода на игру ?

– Погода никакой роли не сыграла. У нас было все, чтобы провести хороший матч. Мы проиграли, потому что «Спартак» сегодня был лучше.

Что до судейства – я получил желтую карточку, когда игрок долго уходил на замену – почти 3 минуты. Я попросил судью поторопить его и получил желтую карточку. Судейство оценивать не мне – я принимаю то, что есть, – сказал Спаллетти.