«ЛГБТ-фанатам разрешат посетить Катар, нас заверили в этом». Глава FA о ЧМ-2022

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Катар готов принять ЛГБТ-болельщиков во время чемпионата мира в 2022 году, заверил глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем.

«Нас заверили, что представителям ЛГБТ-сообщества разрешат посетить Катар и поддержать команду.

Мы спросили, смогут ли все наши фанаты, особенно из ЛГБТ-сообщества, приехать на турнир, и получили однозначный ответ: в Катар приглашаются абсолютно все», – сказал Буллингем.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино призвал ЛГБТ-фанатов посетить ЧМ-2022.

В Катаре права ЛГБТ серьезно ограничены: однополые отношения не легализованы, браки между представителями одного пола запрещены.

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