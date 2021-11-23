Ракицкий о «Зените» в ЛЧ: «Надо что-то менять. Может, в башке поковыряться. Задавайте вопросы тренерам»

Защитник после матча Лиги чемпионов с (1:1) ответил на вопросы студии «Матч ТВ».

– Надо поздравлять вас и команду с тем, что вы вышли в еврокубковую весну?

– Ну, все равно вышли – хорошо. С Володей [Быстровым] я согласен, что сыграли неважно. Некрасивый, неатакующий футбол. Но добились результата. Это самое главное. Будем исправлять.

– Почему не получилось сыграть в футбол с самого начала первого тайма?

– Да вроде начали ничего. Потом осели – и все. Они нам забили – какая-то паника. Неразбериха у нас в команде была: в атаку бежим, назад не бежим. Такое, короче, непонятно было.

Быстров: «Вот Ракицкий, пожалуйста, красава. Говорит как есть».

– «Мальме» не самый грозный соперник, но мы опасаемся каждый раз: приезжаем в Лиге чемпионов на выезд – и поджилки как-то трясутся. Что происходит? Где эта РПЛовская свобода зенитовская?

– Я согласен полностью и ребятам говорю, что – это праздник, мы должны играть в футбол, не боясь ошибиться. Вот как люди все играют в Европе – они не боятся за результат.

И нам надо так перестраиваться. Ну… Надо что-то менять. Но это вопрос не ко мне. Вопрос к тренеру.

– А что менять?

– Я не знаю. Может, в башке поковыряться. Не знаю, ребят, не ко мне вопрос. Задавайте вопросы тренерам, – сказал Ракицкий.

«Зенит» остался в Европе на весну – впервые за три года. Еле спасли матч с «Мальме»