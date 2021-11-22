Роналду забил во всех матчах в этой ЛЧ. У него 6 голов в 5 играх

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Вильярреал Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Манчестер Юнайтед» играет с «Вильярреалом» в гостях в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:0, второй тайм).

Счет открыл на 78-й минуте нападающий английской команды Криштиану Роналду.

Португалец, таким образом, забил во всех пяти матчах в нынешнем розыгрыше ЛЧ. В общей сложности у него шесть голов.

36-летний форвард установил рекорд, став первым игроком, которому удалось забить во всех пяти стартовых матчах Кубка чемпионов/Лиги чемпионов в сезоне за английский клуб.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «МЮ».

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