Трушечкин об эротической съемке на фоне храма Василия Блаженного: «Тюрьмой это не решить. Нужен был акт милосердия, теплый разговор»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин в интервью Sports.ru поделился мнением о тюремном сроке для участников съемки на фоне храма Василия Блаженного.

– Десять месяцев колонии таджикскому блогеру и его девушке, которые изобразили оральный секс на фоне Храма Василия Блаженного. Скажи, тебя как верующего человека, оскорбили их действия?

– Мне очень горько, что наша симпатичная светловолосая девчонка вписывается в такую историю. Мне это кажется каким-то серьезным нарушением, какой-то серьезной болезнью.

Я не думаю, что средствами помещения в тюрьму человека можно от этого вылечить. Не думаю, что, выйдя оттуда, они станут больше уважать храм, который построен в честь важной победы. Тысячи людей вложили свою веру, чтобы создать этот символ. И не стоит относиться к этому совсем равнодушно и насмехательски.

Но по отношению к ним был нужен акт милосердия, какой-то теплый разговор. Возможно, нужно было устроить экскурсию по Золотому кольцу, где человек, который больше меня знает о христианской культуре, с ними поговорил бы. Объяснил бы, что наши люди тысячу лет в это верили, что на этом строится сознание современной жизни.

Но не средствами тюрьмы этот вопрос нужно решать. Средствами тюрьмы этого не решить, – сказал Трушечкин.

Осенью блогер Руслан Бобиев опубликовал фотографию на фоне храма Василия Блаженного, на которой его девушка Анастасия Чистова в полицейской форме стоит на коленях и имитирует оральный секс. Бобиева и Чистову приговорили к 10 месяцам колонии за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу».