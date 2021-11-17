Лионель Месси: «В «Барсе» всегда несправедливы к тренерам – Куман, Вальверде... Легче поменять тренера, чем игроков»

Нападающий высказался об отставке с поста главного тренера «Барселоны».

– Вы считаете, что несправедливо поступила с Куманом? Как вы думаете, ситуация в клубе – это ответственность тренера?

– В «Барсе» всегда несправедливы к тренерам. Так было с Куманом, так было и с Вальверде... Когда команда показывает плохие результаты, назначить тренера виноватым – самое простое. Легче поменять его, чем игроков.

Куман пришел в очень сложный момент, когда ушли важные игроки, но ему удалось ввести в состав молодежь. Как я уже сказал, винить тренера проще всего. И это их профессия. Они знают, что так будет, – сказал Месси.