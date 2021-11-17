Лионель Месси: «В «Барсе» всегда несправедливы к тренерам – Куман, Вальверде... Легче поменять тренера, чем игроков»

Теги ПСЖ Роналд Куман Барселона Лионель Месси Эрнесто Вальверде лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался об отставке Роналда Кумана с поста главного тренера «Барселоны».

– Вы считаете, что «Барселона» несправедливо поступила с Куманом? Как вы думаете, ситуация в клубе – это ответственность тренера?

– В «Барсе» всегда несправедливы к тренерам. Так было с Куманом, так было и с Вальверде... Когда команда показывает плохие результаты, назначить тренера виноватым – самое простое. Легче поменять его, чем игроков.

Куман пришел в очень сложный момент, когда ушли важные игроки, но ему удалось ввести в состав молодежь. Как я уже сказал, винить тренера проще всего. И это их профессия. Они знают, что так будет, – сказал Месси.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные