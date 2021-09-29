«Челси» разгромил «Ювентус» (4:0) и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Челси» разгромил «Ювентус» (4:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Победа гарантировала лондонской команде выход в 1/8 финала. У «Челси» и «Юве» сейчас по 12 очков, «синие» выше благодаря преимуществу в личных встречах (0:1, 4:0).
В последнем туре «Челси» сыграет с «Зенитом», «Ювентус» – с «Мальме».
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- Дата проведения
- 23 ноября, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 1:0 – 25 Чалоба, 2:0 – 55 Джеймс, 3:0 – 58 Хадсон-Одои, 4:0 – 90 Вернер.
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Челси –
Менди, Чалоба, Тиаго Силва, Рюдигер, Канте (Лофтус-Чик, 37), Джеймс, Жоржиньо (Сауль, 76), Хадсон-Одои (Маунт, 76), Зиеш, Чилуэлл (Аспиликуэта, 71), Пулишич (Вернер, 72).
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Ювентус –
Шченсны, Куадрадо (де Винтер, 81), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Маккенни, Бентанкур (Дибала, 59), Локателли (Артур, 67), Рабьо, Кьеза (Кулусевски, 80), Мората (Кин, 67).
- Предупреждение:
- Куадрадо (23).