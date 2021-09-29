«Челси» разгромил «Ювентус» (4:0) и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В 5-м туре группового этапа разгромил (4:0).

провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победа гарантировала лондонской команде выход в 1/8 финала. У «Челси» и «Юве» сейчас по 12 очков, «синие» выше благодаря преимуществу в личных встречах (0:1, 4:0).

В последнем туре «Челси» сыграет с «Зенитом», «Ювентус» – с «Мальме».

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