«Челси» разгромил «Ювентус» (4:0) и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Челси» разгромил «Ювентус» (4:0). 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победа гарантировала лондонской команде выход в 1/8 финала. У «Челси» и «Юве» сейчас по 12 очков, «синие» выше благодаря преимуществу в личных встречах (0:1, 4:0).

В последнем туре «Челси» сыграет с «Зенитом», «Ювентус» – с «Мальме». 

Прогноз на этот матч и бесплатная ставка до 10 000₽

Челси Англия – Ювентус Италия 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
23 ноября, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 25 Чалоба, 2:0 – 55 Джеймс, 3:0 – 58 Хадсон-Одои, 4:0 – 90 Вернер.
ЧелсиМенди, Чалоба, Тиаго Силва, Рюдигер, Канте (Лофтус-Чик, 37), Джеймс, Жоржиньо (Сауль, 76), Хадсон-Одои (Маунт, 76), Зиеш, Чилуэлл (Аспиликуэта, 71), Пулишич (Вернер, 72).
ЮвентусШченсны, Куадрадо (де Винтер, 81), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Маккенни, Бентанкур (Дибала, 59), Локателли (Артур, 67), Рабьо, Кьеза (Кулусевски, 80), Мората (Кин, 67).
Предупреждение:
Куадрадо (23).

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