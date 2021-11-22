«МЮ» вышел в плей-офф ЛЧ, обыграв «Вильярреал» в гостях (2:0) благодаря голам Роналду и Санчо

проиграл (0:2) в рамках группового этапа чемпионов.

.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Криштиану Роналду открыл счет на 78-й минуте. Джейдон Санчо на 90-й минуте забил второй мяч.

«Манчестер Юнайтед» благодаря этой победе гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Команда, которой после отставки Оле-Гуннара Сульшера руководит Майкл Кэррик, набрала 10 очков после 5 матчей и не опустится ниже 2-го места в группе F.

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