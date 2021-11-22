«МЮ» вышел в плей-офф ЛЧ, обыграв «Вильярреал» в гостях (2:0) благодаря голам Роналду и Санчо

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Вильярреал Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Джейдон Санчо Футбол

«Вильярреал» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Криштиану Роналду открыл счет на 78-й минуте. Джейдон Санчо на 90-й минуте забил второй мяч.

«Манчестер Юнайтед» благодаря этой победе гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Команда, которой после отставки Оле-Гуннара Сульшера руководит Майкл Кэррик, набрала 10 очков после 5 матчей и не опустится ниже 2-го места в группе F.

Вильярреал Испания – Манчестер Юнайтед Англия 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
23 ноября, 20.45, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 78 Роналду, 0:2 – 90 Санчо.
ВильярреалРульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Раба, 79), Пино (Чуквуэзе, 73), Мойсес Гомес (Диа, 85), Капу, Парехо, Тригерос (Альберто Морено, 73), Данджума.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Теллес, Фред, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 66), Мактомини, Санчо (Мата, 90), Роналду (Матич, 90), Марсьяль (Рэшфорд, 66).
Предупреждения:
Пино (33), ван де Бек (41).

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