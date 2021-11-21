Моуринью – лучший тренер «МЮ» в эпоху после Фергюсона по версии ESPN, Сульшер – 2-й

, сейчас возглавляющий «Рому», был признан ESPN лучшим главным тренером за период после ухода с этой должности Алекса Фергюсона.

Португалец, работавший в команде с мая 2016 года по декабрь 2018 года, был охарактеризован как «самый успешный тренер в эпоху после ухода Ферги, по крайней мере, завоевывавший трофеи, пускай не самые ценные».

Сменивший его занял вторую строчку. Работу норвежца в период с декабря 2018 года по ноябрь 2021 года ESPN охарактеризовал следующим образом: «Нет сомнений в том, что Сульшер оставляет состав «Юнайтед» в гораздо лучшем состоянии, чем унаследовал. По крайней мере, он восстановил часть престижа клуба, который улетучился при его предшественниках».

Третье место досталось Луи ван Галу, теперь возглавляющему сборную Нидерландов. Он работал в команде с июля 2014 года по май 2016.

Последнюю строчку занял , сейчас тренирующий . В «МЮ» он провел меньше года – с июля 2013-го по апрель 2014-го.