Хави отклонил вариант с трансфером ван де Бека в «Барсу». Тренеру сейчас не нужны новые хавбеки

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Донни ван де Бек Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек вряд ли перейдет в «Барселону», пока клуб возглавляет Хави.

«Блауграна» следила за футболистом из Нидерландов и и недавно связалась с ним, чтобы узнать его мнение о возможном переходе в каталонский клуб.

Ван де Бек сообщил, что был бы рад этой возможности из-за того, что ситуация в «Юнайтед» его не устраивает.

Хави сообщили о возможности подписать 24-летнего игрока, но тренер отклонил этот вариант, утверждает Diario Sport. Специалист уточнил, что в данный момент не нуждается в усилении полузащиты.

В нынешнем сезоне АПЛ ван де Бек провел лишь три матча, играя в среднем по 20 минут. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные