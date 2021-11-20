Хави отклонил вариант с трансфером ван де Бека в «Барсу». Тренеру сейчас не нужны новые хавбеки

Полузащитник Донни ван де Бек вряд ли перейдет в «Барселону», пока клуб возглавляет .

«Блауграна» следила за футболистом из Нидерландов и и недавно связалась с ним, чтобы узнать его мнение о возможном переходе в каталонский клуб.

Ван де Бек сообщил, что был бы рад этой возможности из-за того, что ситуация в «Юнайтед» его не устраивает.

Хави сообщили о возможности подписать 24-летнего игрока, но тренер отклонил этот вариант, утверждает Diario Sport. Специалист уточнил, что в данный момент не нуждается в усилении полузащиты.

В нынешнем сезоне ван де Бек провел лишь три матча, играя в среднем по 20 минут. Его статистика – здесь.