Оле-Гуннар Сульшер: «2-е место в АПЛ выше одной из лучших команд в Европе – отличное достижение»

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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос относительно проведенных трех сезонов в клубе.

– После шестого места в первом сезоне вы финишировали третьим, а затем – вторым. Вы считаете это достойным достижением?

– Я горжусь тем, что мы сделали.

Когда мы завершили сезон третьими, мне понравилась последняя игра, тогда Джесси Лингард забил. То, как нам удалось собраться и стать третьими, это фантастика. Огромное усилие от всех – клуба, команды.

Второе место в прошлом сезоне выше одной из лучших команд в Европе [«Ливерпуля»] – это, думаю, отличное достижение.

Кроме того, мы были близки к победе в Лиге Европы. Иногда разница такая маленькая, буквально один пенальти. Мы были близки, и это то, что я буду вспоминать.

Я знаю, что фундамент заложен, знаю, что футболисты и команда готовы начать действовать, и я уверен, что они это сделают, – заявил Сульшер.

Сульшер заслужил увольнение, но главная проблема «МЮ» – стратегическое планирование. Клуб не развивается, а ждет спасителя

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