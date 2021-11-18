Хави про 1:0 с «Эспаньолом»: «У «Барсы» впереди много работы. Мы будем играть и атаковать лучше»

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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги дебютного для себя матча во главе команды – против «Эспаньола» (1:0) в 14-м туре Ла Лиги.

«Я счастлив. Нам пришлось помучиться, но сейчас легких побед и не бывает. Надо прибавлять. Очевидно, энтузиазм фанатов оказался заразителен, и команда отдала все силы.

Мы будем играть лучше, будем лучше атаковать. Мы набрали три очень важных очка. В первом тайме мы временами играли хорошо, но не всегда понимали, как действовать при появлении открытых зон. У нас много работы впереди.

Когда начинаешь с победы, все становится проще», – заявил Хави.

Сдержанный дебют Хави: «Барса» победила 1:0 в дерби, тяжело отбивалась в концовке, дали шанс 17-летнему таланту

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