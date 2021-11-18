В «МЮ» обсудят увольнение Сульшера. Совещание пройдет сегодня

Оле-Гуннар Сульшер может покинуть должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.
Как информирует The Times, руководство клуба сегодня организует экстренную видеоконференцию, на которой будет рассмотрена возможность увольнения норвежца.
В ходе нее обсудят условия расторжения контракта с тренером и детали компенсации.
Начало совещания назначено на 22:00 по московскому времени.
«МЮ» проиграл 5 из 7 последних матчей в АПЛ и победил лишь раз. Дальше – «Челси» в гостях
1:4 – крупнейшее поражение «МЮ» в АПЛ от команды, поднявшейся из чемпионшипа, с 1989-го