В «МЮ» обсудят увольнение Сульшера. Совещание пройдет сегодня

может покинуть должность главного тренера в ближайшее время.

Как информирует The Times, руководство клуба сегодня организует экстренную видеоконференцию, на которой будет рассмотрена возможность увольнения норвежца.

В ходе нее обсудят условия расторжения контракта с тренером и детали компенсации.

Начало совещания назначено на 22:00 по московскому времени.

«МЮ» проиграл 5 из 7 последних матчей в АПЛ и победил лишь раз. Дальше – «Челси» в гостях

1:4 – крупнейшее поражение «МЮ» в АПЛ от команды, поднявшейся из чемпионшипа, с 1989-го