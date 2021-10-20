Лапорта хочет подписать Мбаппе. Президент «Барсы» сообщил об этом своему окружению (Cadena SER)

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в будущем.

Француз близок к трансферу в мадридский «Реал», однако, как утверждает журналист Cadena SER Марио Торрехон, Лапорта сообщил своему окружению, что попытается подписать Мбаппе.

«Возвращение Месси – такая же идея, как и та, в которой Лапорта говорит ближайшему окружению о том, что заберет Мбаппе у «Реала». Это странно и граничит с невозможным», – сказал Торрехон в эфире El Larguero.

Срок действующего контракта Килиана с парижанами истекает летом 2022 года.

В этом сезоне француз провел 16 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 11 результативных передач. Его полная статистика – здесь.

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