«Барса» рассматривает трансфер Хави Симонса. 18-летний хавбек «ПСЖ» – воспитанник каталонцев

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Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс может вернуться в «Барселону».

Каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием 18-летнего игрока, сообщает Cadena SER.

Идея с возвращением нидерландца рассматривалась и раньше, но руководство «блауграны» вновь подняло этот вопрос в последние дни.

Мино Райола, агент Симонса, обсуждал потенциальный трансфер с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой во время одной из встреч. Лапорте нравится идея бесплатного трансфера игрока, чей контракт с парижским клубом истекает в 2022 году.

Симонс – воспитанник «Барселоны», он перешел в «ПСЖ» летом 2019 года и провел за парижан лишь 2 неполных матча – в прошлом сезоне.

В текущем сезоне он выступает за юниорскую команду «ПСЖ» U19.

«ПСЖ» и Хави Симонс не могут продлить контракт. Райола хочет гарантий включения 18-летнего хавбека в основную команду

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