«ПСЖ» хочет продлить контракт с Мбаппе на короткий срок с гарантией трансфера через год. Клуб не намерен терять игрока бесплатно

«ПСЖ» надеется на подписание нового контракта с нападающим Килианом Мбаппе, который может стать свободным агентом летом 2022 года.
Спортивный директор клуба Леонардо находится в постоянном контакте с окружением Килиана.
Парижане нацелены на то, чтобы убедить 22-летнего форварда остаться в клубе. Ему гарантируют центральную роль в проекте «ПСЖ».
«ПСЖ» хочет предложить Мбаппе краткосрочный контракт и гарантировать ему переход в другой клуб через год. Парижане надеются на согласие Килиана, так как не хотят потерять его бесплатно.
Напомним, главным претендентом на Мбаппе является мадридский «Реал».
В этом сезоне француз забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 10 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.