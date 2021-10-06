«ПСЖ» хочет продлить контракт с Мбаппе на короткий срок с гарантией трансфера через год. Клуб не намерен терять игрока бесплатно

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«ПСЖ» надеется на подписание нового контракта с нападающим Килианом Мбаппе, который может стать свободным агентом летом 2022 года.

Спортивный директор клуба Леонардо находится в постоянном контакте с окружением Килиана.

Парижане нацелены на то, чтобы убедить 22-летнего форварда остаться в клубе. Ему гарантируют центральную роль в проекте «ПСЖ».

«ПСЖ» хочет предложить Мбаппе краткосрочный контракт и гарантировать ему переход в другой клуб через год. Парижане надеются на согласие Килиана, так как не хотят потерять его бесплатно.

Напомним, главным претендентом на Мбаппе является мадридский «Реал».

В этом сезоне француз забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 10 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.

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