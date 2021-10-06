«ПСЖ» хочет продлить контракт с Мбаппе на короткий срок с гарантией трансфера через год. Клуб не намерен терять игрока бесплатно

«ПСЖ» надеется на подписание нового контракта с нападающим , который может стать свободным агентом летом 2022 года.

Спортивный директор клуба находится в постоянном контакте с окружением Килиана.

Парижане нацелены на то, чтобы убедить 22-летнего форварда остаться в клубе. Ему гарантируют центральную роль в проекте «ПСЖ».

хочет предложить Мбаппе краткосрочный контракт и гарантировать ему переход в другой клуб через год. Парижане надеются на согласие Килиана, так как не хотят потерять его бесплатно.

Напомним, главным претендентом на Мбаппе является мадридский .

В этом сезоне француз забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 10 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.