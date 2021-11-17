«Как если бы мужчина бил девушку после того, как показал ей член». Французский журналист обвинил Ферлана Менди в сексуальном насилии

Французский журналист Ромен Молина обвинил защитника «Реала» в сексуальном насилии.

Журналист отреагировал на пост, где Ферлан возмутился тем, что его фотографии ставят в новости о защитнике «Манчестер Сити» Бенжамене Менди, обвиняемом в изнасиловании.

«Полностью согласен с тобой, это возмутительно. Как если бы мужчина бил и пинал девушку после того, как показал ей свой член», – написал Молина в ответ на пост игрока «сливочных».

Молина утверждает, что в 2018 году Менди домогался до девушки. По его словам, француз бил ее и пнул по голове, когда она лежала на полу, после того, как он показал ей своей пенис.

Журналист отмечает, что в тот период у игрока были проблемы с алкоголем, которые , чьим игроком тогда был Менди, скрыл, чтобы продать его в .

При этом Молина отметил, что разделяет возмущение защитника из-за перепутанных фотографий: «Это не отменяет того, что вскрылся настоящий скандал. Позорно путать фото в статьях из-за того, что у футболистов одинаковая фамилия».

Эдуар и Ферлан Менди атакуют медиа – их фото используют в новостях о деле Бенжамена Менди. А ведь его обвиняют в изнасилованиях