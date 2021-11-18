«Барса» интересуется лучшим бомбардиром ЛК Кабралом. Его могут арендовать у «Базеля» с обязательством выкупа за 8 млн евро

рассматривает вариант с покупкой недорогого нападающего из-за проблем с сердцем у Серхио Агуэро.

Одним из форвардов, привлекших внимание «блауграны», является из , сообщает Mundo Deportivo.

Руководство клуба уже получило несколько отчетов об игре 23-летнего футболиста. Потенциальный трансфер будет одобрен Деку, сейчас работающим скаутом сине-гранатовых.

Если «Барса» выберет бразильского форварда, то может арендовать его до конца сезона с обязательством выкупа за 8 млн евро. Трансфер станет возможен в случае новых продаж каталонского клуба или снижения зарплат нынешних футболистов.

Кабрал с 13 голами в 13 матчах лидирует в списке бомбардиров чемпионата Швейцарии. Также он является лучшим бомбардиром Лиги конференций с 10 забитыми мячами в 10 играх. Его статистика – здесь.