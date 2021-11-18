Алвес будет получать в «Барсе» 155 тысяч евро в год – минимальная зарплата, разрешенная Ла Лигой

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига деньги Футбол

Стала известна зарплата Дани Алвеса в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что фиксированная часть зарплаты 38-летнего защитника будет наименьшей в команде.

По информация La Vanguardia и Marca, бразилец будет получать 155 тысяч евро в год. Это минимальная зарплата, которую Ла Лига позволяет платить профессиональному футболисту высшего дивизиона.

На низкий оклад Алвеса повлияло то, что у «Барселоны» практически не осталось свободного места в зарплатной ведомости, лимит которой установлен Ла Лигой, после назначения Хави и его тренерского штаба.

У Дани Алвеса так много трофеев, что все запутались. «Барса» насчитала 46, но скорее все же 42

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