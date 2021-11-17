Ивица Олич: «ЦСКА изначально собирался назначить кого-то из Березуцких, поэтому они были против меня, думаю. Алексей держался отстраненно»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о сложностях работы с членами тренерского штаба армейцев.

– Вам не позволили позвать в штаб Рахимича, верно?

– Да. Сказал о нем руководству в первый же день. Я хотел его пригласить и как только пришел в клуб, и по окончании сезона. Бабаев мне сказал, что в клубе много людей, поэтому взять его нельзя, что Рахимич ничем не сможет мне помочь. Вот и все объяснение.

Было обидно это слышать, я сильно расстроился – он бы мне очень помог. Элвер живет ЦСКА, говорит на русском, я могу доверять ему на 100%. Знал, что он был бы полностью мне предан.

– Кого-то другого позвать тоже не дали?

– Когда мне сказали, что «нет, нельзя», я предложил кого-то из Германии или Хорватии. Мне хотелось работать с опытным человеком, чтобы он помогал на тренировках. Это одна из самых главных причин, почему я не чувствовал поддержки.

Причем я не чувствовал ее не только от Бабаева. Возьмем, например, Березуцкого и Ермаковича, которые ушли через две недели после того, как я возглавил ЦСКА: если бы они ушли сразу, я бы их понял – они люди Гончаренко. Но они проработали две недели, получили зарплату, а потом ушли. На таком уровне это неправильно.

– Вам пытались навязать Бабаяна?

– Бабаяна они поставили после меня – это решение, видимо, было уже готово заранее. Про него вообще ничего не могу сказать. Бабаев может знать, Березуцкий – мне же никто ни слова не говорил о нем.

– К Алексею Березуцкому у вас есть претензии? Вы чувствовали, что он хочет занять ваше место?

– Он почти всегда молчал на тренировках. Я пытался привлекать его к работе со стандартами, тренировкам защитников. Хотел, чтобы мы были как одна команда, но он держался отстраненно.

Честно скажу: думаю, что руководство изначально собиралось поставить тренером кого-то из братьев, поэтому они были против меня. Из-за этого я хотел, чтобы в штабе у меня находился Рахимич.

Все это не было правильно, и надеюсь, что больше никогда в моей жизни такого не будет. Повторюсь, время все расставит по местам: кто поступал верно, а кто нет, – заявил Олич.