Карло Анчелотти: «Реал» – самый престижный клуб мира с величайшей историей. 13 побед в ЛЧ, крупнейшая фан-база»

Главный тренер «Реала» высказался о достижениях и истории клуба.

«Реал» – самый престижный клуб мира с величайшей историей. У него самая большая фанатская база, и это большая ответственность.

Этот клуб выигрывал Лигу чемпионов 13 раз – такое не удавалось больше никому. Все благодаря ценностям и вызовам, которые клубу пришлось преодолеть. Из-за этого «Реал» оказался там, где находится сейчас.

Мне повезло тренировать этот клуб несколько лет назад. Теперь я вернулся и стараюсь снова наслаждаться работой в «Реале», – сказал Анчелотти на встрече со студентами Европейского университета в , которые обучаются по программе «Реала».