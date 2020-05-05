Экс-игрока «Шальке» Камба и его жену приговорили к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы за инсценировку смерти ради страховки

Бывшего игрока Янника Камба и его жену Кристину осудили по делу о мошенничестве.

Как пишет Bild, каждого из них приговорили к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы по делу об инсценировке смерти футболиста с целью получения страховки на сумму 4 миллиона евро.

Паре отказали в страховании жизни на эту сумму, но в итоге жене футболиста выплатили 1,2 миллиона евро после инсценированной смерти супруга.

Прокурор убежден, что Янник и Кристина планировали инсценировку смерти вместе. По версии следствия, они хотели разделить сумму, но затем поссорились. Прокурор требовал для них 4,5 года лишения свободы.

Адвокат Ларс Диппель, представляющий интересы Камба, выразил несогласие с вынесенным приговором: «Обвинение основано на предположениях. Мой клиент даже не видел деньги, он никак с ними не связан».

Камба отказался давать комментарии. Кристина заявила, что невиновна: «Я потеряла веру в правосудие».

В 2016 году сообщалось, что конголезец скончался в результате автомобильной катастрофы у себя на родине. Жене Камба, предположительно, после этого дали свидетельство о смерти мужа, с помощью которого она обманула страховую компанию в и получила деньги.

Отметим, что изначально Камба проходил по этому делу как свидетель.