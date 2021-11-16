Дмитрий Васильев: «Нужен только частный футбол в стране. Пока он содержится за счет государства, не будет никакой мотивации»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о поражении сборной России от Хорватии в отборе ЧМ-2022 (0:1).

«Удручающее впечатление от игры с хорватами. Во-первых, совершенно не было игры – абсолютно заслуженное поражение. Хорватам, конечно, повезло с нелепым автоголом, но они играли на 100% лучше, чем мы, даже в таких неудачных погодных условиях. А Россия – я никогда такой плохой игры не видел. Не представляю, что с этим делать.

В чем причина? Во-первых, состав не так укомплектован. Про отсутствие характера говорить банально, у наших игроков просто нет мастерства. Достаточно низкий уровень для мирового первенства – не те футболисты. Не понимаю, почему. У нас же такое количество футбольных школ, есть совершенно замечательный Галицкий с академией, но нет высококлассных спортсменов.

Думаю, это связано с футбольной атмосферой в стране. Наши дети, когда попадают в футбол, возвышаются, им говорят, что они великие, – и они теряют мотивацию. Особенно после получения первого контракта непонятно за что. Может, они когда-нибудь хотели достичь высокого результата, но их заваливают деньгами.

Как я уже говорил, нужен только частный футбол в стране. Только в этом случае можно будет на что-то рассчитывать – им перестанут вообще платить, и они начнут пахать днем и ночью, чтобы заработать эти деньги и попасть в Европу. Понты мгновенно закончатся, на них не будет сил. Формула простая, как видите.

А пока почти весь наш футбол содержится за счет государства – не будет никакой мотивации. Какая разница им, могут криво-косо выиграть у кого-то и то за счет легионеров. А потом получают безумные премиальные и зарплаты ни за что.

Это психология, так устроен человек – когда его заваливают деньгами, у него автоматически пропадает мотивация. Нужно менять систему взаимоотношений футбола и государства. Тогда появятся звезды», – сказал Васильев.