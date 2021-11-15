Валерий Карпин: «Уровень наших игроков точно выше того, что вы увидели в игре с Хорватией»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о поражении от (0:1) в квалификации ЧМ-2022.

– Уровень наших игроков точно выше того, что вы увидели в игре с Хорватией. Это показал матч в Мариборе.

Но если со Словенией мы не боялись сделать три передачи между двумя центральным защитниками, то с Хорватией Джикия и Дивеев сделали один пас между собой.

– Почему так?

– То, к чему мы готовились и что мы тренировали перед матчем с Хорватией, мы ничего этого не выполнили. Поэтому мне надо подумать, готов ли я принять такой футбол, как вчера.

Бить вперед и бороться? Если для нас это приемлемо, то тогда это и надо тренировать. Но мы тренировали абсолютно другое. Таким не занимались.

Если бы я знал, что будем играть так, как играли, то выбор состава был бы иной. Смолова не было бы на поле, например.

– Игроки же дисциплинированны и не будут саботировать вашу установку, то есть вряд ли не захотели. Получается, не смогли из-за технического оснащения и психологической готовности?

– Повторюсь: техническое оснащение позволяло.

– Из-за психологической готовности?

– Да, сто процентов.

– Можно ли поменять эту психологию за 4-5 дней в месяц?

– Со Словенией же получилось после Словакии, – сказал Карпин.

Кажется, веру Карпина в его футбол в сборной убила одна игра. Осмысление удивительной искренности

Проблема Карпина – не в игроках, а в нем самом. Он много лет уверен, что все делает правильно, и не хочет меняться

А я благодарен Карпину. Это честные ответы сильного человека