Валерий Карпин: «Уровень наших игроков точно выше того, что вы увидели в игре с Хорватией»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о поражении от Хорватии (0:1) в квалификации ЧМ-2022.
– Уровень наших игроков точно выше того, что вы увидели в игре с Хорватией. Это показал матч в Мариборе.
Но если со Словенией мы не боялись сделать три передачи между двумя центральным защитниками, то с Хорватией Джикия и Дивеев сделали один пас между собой.
– Почему так?
– То, к чему мы готовились и что мы тренировали перед матчем с Хорватией, мы ничего этого не выполнили. Поэтому мне надо подумать, готов ли я принять такой футбол, как вчера.
Бить вперед и бороться? Если для нас это приемлемо, то тогда это и надо тренировать. Но мы тренировали абсолютно другое. Таким не занимались.
Если бы я знал, что будем играть так, как играли, то выбор состава был бы иной. Смолова не было бы на поле, например.
– Игроки же дисциплинированны и не будут саботировать вашу установку, то есть вряд ли не захотели. Получается, не смогли из-за технического оснащения и психологической готовности?
– Повторюсь: техническое оснащение позволяло.
– Из-за психологической готовности?
– Да, сто процентов.
– Можно ли поменять эту психологию за 4-5 дней в месяц?
– Со Словенией же получилось после Словакии, – сказал Карпин.
Кажется, веру Карпина в его футбол в сборной убила одна игра. Осмысление удивительной искренности
Проблема Карпина – не в игроках, а в нем самом. Он много лет уверен, что все делает правильно, и не хочет меняться
А я благодарен Карпину. Это честные ответы сильного человека